El programa de actos de las fiestas de Haro ya está en la calle. Consúltalo aquí

FIESTAS EN HONOR DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2023

SÁBADO 17:

08:00 hs.: En el Polideportivo de El Ferial, TORNEO 24 HORAS CIUDAD DE HARO DE FÚTBOL SALA, organizado por Sociedad Deportiva Sparta Harense.

12:00 hs: Celebración del PRIMER DÍA DE LAS QUINTADAS, con las Quintadas de varios años y recorridos mañana y tarde por diversas calles de la ciudad.

DOMINGO 18:

08:00 hs.: En la Zona del Valle de San Felices, RECORRIDO DE CAZA, organizado por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca.

MIÉRCOLES 21:

19:30 hs.: Comienzo del Triduo en honor de nuestro Patrón San Felices de Bilibio en la Parroquia de Santo Tomás.

JUEVES 22:

19:30 hs.: Triduo en honor de nuestro Patrón San Felices de Bilibio en la Parroquia de Santo Tomás.

VIERNES 23:

10:30 hs.: En el Hogar Madre de Dios, se realizará el lanzamiento del cohete para dar comienzo a las fiestas. Se repartirán los pañuelos y libros de fiestas y se nombrará al Jarrero/ Jarrera Senior de la residencia, con la presencia de Jarrera Mayor, Jarrero Mayor y el Jarrero Infantil.

18:00 hs.: En la Plaza de la Paz, charla pública “LAS DOS CARAS DE LAS REDES SOCIALES”, organizado por el Consejo de la Juventud de Haro.

19:00 hs.: En la Sala Faro del Palacio de Bendaña / Arcos de las Barricas del Ayuntamiento Plaza de la Paz, ENTREGA DE MI PRIMER PAÑUELO DE FIESTAS, para jarreros nacidos en el año 2022.

19:30 hs.: Triduo en honor de nuestro Patrón San Felices de Bilibio en la Parroquia de Santo Tomás.

22:00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCURSO DE RAP (batalla de gallos) con participación local, organizado por el Consejo de la Juventud de Haro.

23:00 hs.: En la Plaza de la Paz y otras ubicaciones de la localidad, actividades REDOX, punto de ocio nocturno para la prevención y sensibilización de drogas y alcohol en jóvenes, organizado por Cruz Roja Juventud.

23:00 hs.: Salida desde la Plaza de la Paz, con acompañamiento de batucada, para la celebración de la GRAN HOGUERA DE SAN JUAN,organizada por la Peña Los Veteranos, con la colaboración de La Kel del Caló, detrás del polideportivo el Ferial. A la finalización acompañamiento hasta la Plaza de la Paz, donde se

llevará a cabo una SESIÓN DE DJ´S a cargo de ZEUX OCHOA, URI FARRE y XAVI ALFARO, organizado por el Consejo de la Juventud de Haro.

SÁBADO 24, DÍA DE SAN JUAN:

7:30 hs.: En los Jardines de la Vega, TRADICIONAL SANJUANADA, organizada por el Comité de Festejos, con chocolate, concursos, juegos, premios, etc.

09:30 hs, a la conclusión de la fiesta, la charanga LOS GALLITOS recorrerá las calles de la localidad hasta la llegada a la Plaza de la Paz.

11:00 hs.: PASACALLES, por diversas calles de la ciudad, con la charanga de la Peña Iturri.

11:00 hs.: ENCIERRO INFANTIL CON TOROS DE CARTÓN PIEDRA, por las calles de Ciriaco Aranzadi, Balmes, etc. (alrededores del Centro Juvenil).

11:30 h. Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS del Centro Juvenil con el siguiente recorrido: Ciriaco Aranzadi, Ventilla, Las Cuevas, Dos de Mayo, Plaza Garrás, Santo Tomas y Plaza de la Paz. Después del chupinazo salida de gigantes y cabezudos de la Plaza de la Paz con el siguiente recorrido calle de la Vega, Jardines de la Vega, parque Manuel Anzuela, Panteón de los Liberales, Avenida de la Rioja y Centro Juvenil.

11:50 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN DE CAVA Y MOSTO, con la organización de la Peña Cachondeo.

12:00 hs.: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS, con disparo del primer cohete por la Jarrera Mayor, Jarrero Mayor y Jarrero Infantil, izado del Pendón y lectura del Pregón festivo. Seguidamente, tradicional TAMBORRADA con la participación de la Cofradía de San Felices, para dar a conocer el Pregón de las fiestas.

18:30 hs.: En la plaza de la Paz, con recorrido hasta la plaza Garrás, ACTUACIÓN INFANTIL con el espectáculo CHIQUIDRUMS: LOS TAMBORES DEL VINO.

19:30 hs.: SOLEMNES VÍSPERAS, en la Parroquia de Sto. Tomás Apóstol, en Honor a San Felices, con la actuación de la Coral Polifónica de Haro. A continuación, ofrenda de flores Silvestres a nuestro Patrón, con la organización de la Peña Cachondeo y Cofradía de San Felices y la participación de las Peñas y Asociaciones.

20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN, organizado por la Peña Los Veteranos.

20:30 hs.: En la Plaza de la Paz, presentación de ORQUESTA JAGUAR.

23:00 hs.: En la Plaza de la Paz En la Plaza de la Paz, actividades REDOX, punto de ocio nocturno para la prevención y sensibilización de drogas y alcohol en jóvenes, organizado por Cruz Roja Juventud.

23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación de ORQUESTA JAGUAR. A la conclusión de la orquesta actuación de DISCO MÓVIL LA GRAMOLA.

DOMINGO 25, DÍA DE SAN FELICES:

10:00 hs.: XXXVI TRIAL COSTA DEL VINO organizado por Moto Club Jarrero. Prueba puntuable para los Campeonatos de La Rioja, País Vasco y Navarra de Trial. Salida desde el recinto de El Ferial.

10:30 hs.: MISA SOLEMNE, en la Parroquia de Santo Tomás, en Honor a nuestro Patrón, con la actuación de la Coral Polifónica de Haro. A continuación, TRADICIONAL PROCESIÓN, con las reliquias e imagen del Santo, acompañada por danzantes.

12:00 hs.: En la calle El Mazo, PARQUE INFANTIL TERRESTRE DIVERPRIX, con sesión de mañana y tarde.

17:30 hs.: En los Frontones de El Mazo, PARTIDOS DE PELOTA, organizado por el Ayuntamiento de Haro, con el siguiente programa:

3 PARTIDOS CON NIÑOS Y NIÑAS DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA

PARTIDO ESTELAR : LERENA y GARCÍA contra GUTIÉRREZ Y CAPELLÁN III

18:00 hs.: En la calle El Mazo, PARQUE INFANTIL TERRESTRE DIVERPRIX.

20:00 hs.: En la Plaza de la Paz DEGUSTACIÓN de CHORIZO ESCALDADO y vino de Rioja , organizada por la Peña Los Veteranos.

20:00 hs.: En la Plaza de la Paz actuación de jotas a cargo de VOCES DEL EBRO.

23:00 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación del grupo de tributos TRIBUTOV.

LUNES 26:

11:00 hs.: Encierro de TOROS DE CARTÓN PIEDRA por las calles de Ciriaco Aranzadi, Balmes, etc. (alrededores del Centro Juvenil).

11:00 y 17:30 hs.: En el Parque dc los Pintores Tubía y Santamaría, TALLERES INFANTILES, organizados por YMCA, con motivo de celebración del 25 ANIVERSARIO DE YMCA.

11:30 hs.: Salida de cabezudos del Centro Juvenil con el siguiente recorrido, calle de la Vega, Parque de la Vega,Parque Manuel Anzuela, Avenida de la Rioja, Parque pintores Tubía y Santa María, Ventilla, Cuevas, Plaza Garras, Santo Tomás, Plaza de la Paz, Calle de la Vega, Plaza Monseñor Florentino Rodríguez.

12:15 hs.: En la calle El Mazo, PARQUE INFANTIL ACUÁTICO “ESTUPENDO” , con sesión de mañana y tarde. Por la mañana ALMUERZO INFANTIL, con la colaboración de Peña Los Veteranos.

17:30 HS.: En la calle El Mazo, PARQUE INFANTIL ACUÁTICO “ESTUPENDO”. Fiesta de la espuma con DISCO MÓVIL KROSSKO.

18:00 hs.: En el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, CONCURSO DE PESCA INFANTIL DE TRUCHAS y CARPAS, de 8 a 11 años. Inscripciones en la sede de la sociedad los días previos, en horario de 16 a 20 horas. Organizado por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca.

18:30 hs.: En los Jardines de La Vega, CONCURSO Lanzamiento de gavillas, tres categorías de 6 a 12 años, de 12 a 17 años y de 18 años en adelante, organizado por la Asociación Gitana “La Kel del Calo”.

19:00 hs.: En los Jardines de la Vega, XXVI CONCURSO GASTRONÓMICO DE CONDIMENTACIÓN DE CARACOLES, organizado por el Ayuntamiento de Haro, con degustación de MORCILLA, por gentileza de Morcillas Montse. Igualmente DEGUSTACIÓN de queso, pan y vino organizada por la Peña Cachondeo. Durante el acto se realizará la proclamación de los ABUELOS DEL VINO 2023 y se hará entrega de los premios del Concurso del Cartel Anunciador de Fiestas y del Concurso del Cartel de la Batalla del Vino Infantil.

20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN DE ZAPATILLAS, organizado por la Peña Iturri.

20:30 hs.: En la Plaza de la Paz, presentación de DISCO MÓVIL CON ANIMACIÓN.

23:30 hs.: En la Plaza de la Paz,actuación de DISCO MÓVIL KROSSKO CON ANIMACIÓN.

MARTES 27 DÍA DE LA BATALLA DEL VINO INFANTIL:

9:00 hs.: Diana por la Agrupación de Cornetas y Tambores de Haro.

BATALLA DEL VINO INFANTIL, ORGANIZADO JUNTO A LAS PEÑAS Y ASOCIACIONES, CON EL SIGUIENTE DESARROLLO:

10:00 hs.: Concentración de los Romeros en la Plaza de la Paz, aportando cada participante su propia bota. Se podrán adquirir vales durante los días anteriores en el Centro de Cultura y Oficina Municipal de Turismo, entregándose las botas llenas en el recinto de El Ferial.

10:15 hs.: Salida de los Romeros desde la Plaza de la Paz hasta el recinto de El Ferial.

10:30 hs.: OFRENDA AL PATRÓN en la zona de la chopera junto al Río Oja-Tirón, detrás del polideportivo El Ferial. A continuación y una vez finalizada la misma, comienza la BATALLA DEL VINO INFANTIL, con el disparo del cohete.

Seguidamente se ofrecerá un almuerzo de chocolate y bizcochos y se ofrecerá DEGUSTACIÓN DE BOLLOS PREÑADOS, organizado por Peña Los Veteranos.

12:00 hs.: Salida de los Romeros hacia la Plaza de la Paz para las TÍPICAS VUELTAS, al son de las charangas, marchando en pasacalles hasta las Plazas de San Martín y de la Parroquia de Santo Tomás, donde se correrá un encierro infantil de Toros de Cartón.

19:00 hs.: En la Plaza Juan García Gato, ACTUACIÓN INFANTIL GORGORITO, a cargo de la compañía Maese Villarejo.

19:30 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCURSO «La rana traga ficha» con dos categorías pequeños y adultos años y adultos, organizado por la Asociación Gitana “La Kel del Calo”.

20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL ONDA FUTURA, con pase infantil-familiar.

23:00 hs.: En la Plaza de la Paz, continuación de DISCO MÓVIL ONDA FUTURA.

MIÉRCOLES 28:

9:00 hs.: Diana por la Agrupación de Cornetas y Tambores de Haro.

10:30 hs.: En el Hogar Madre de Dios, se celebrará la batalla del vino y chupinazo final de fiestas, con asistencia de la Jarrera Mayor, Jarrero Mayor y el Jarrero Infantil.

11:00 hs.: En el Parque de los Pintores Tubía y Santamaría GYMCANA MEDIOAMBIENTAL PARA FAMILIAS, con pruebas en diversos puntos de la ciudad, (necesario inscripción los días previos en haro@ymca.es) organizado por YMCA.

11:00 y 17:30 hs.: En el Parque dc los Pintores Tubía y Santamaría, TALLERES INFANTILES, organizados por YMCA, con motivo de celebración del 25 ANIVERSARIO DE YMCA.

11,30 hs.: Salida de cabezudos del Centro Juvenil con el siguiente recorrido, calle la Vega, Jardines de la Vega, Panteón de los Liberales, S. Millán de la Cogolla (Hogar Madre de Dios), Plaza Castañares, La Ventilla, Parque Pintores Tubía y Santa María,Plaza de la Cruz, Plaza de la Paz,calle de la Vega, Centro Juvenil.

11:30 hs. y 17:00 hs.: En el Parque de los Pintores Tubía y Santamaría, JUEGOS GIGANTES DE MADERA, actividad familiar.

18:00 hs.: En el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, CONCURSO DE PESCA INFANTIL DE TRUCHAS Y CARPAS, de 12 hasta 16 años. Inscripciones en la sede de la sociedad los días previos, en horario de 16 a 20 horas. Organizado por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca.

20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL KROSSKO con animación INFANTIL IRATXE.

20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCENTRACIÓN DE PEÑAS, con posterior pasacalles por la localidad y homenaje al peñista destacado del año.

23:45 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL KROSSKO y GRAN CONCIERTO MUSICAL con los grupos MANEL FUENTES and The Spring´s Team y CARLOS JEAN, hasta altas horas de la madrugada.

Los horarios aproximados de actuación son los siguientes;

23:45 MANEL FUENTES AND THE SPRING´S TEAM

01:45 DISCO MÓVIL KROSSKO

02:15 CARLOS JEAN

03:45 DISCO MÓVIL KROSSKO

01:30 hs.: CAMPEONATO DE VOLEY SAN MARTÍN, organizado por la Peña Cachondeo.

JUEVES 29 – DÍA DE SAN PEDRO

7:00 hs.: En la zona del Puente del río Oja-Tirón (explanada de entrada al camping) SUBIDA DE LOS AUTOBUSES hasta el paraje de Baltracones, prestando servicio de subida y bajada de viajeros hasta las 11:30 horas.

7:30 hs.: ALEGRES DIANAS.

8:00 hs.: Salida de los Romeros hacia los RISCOS DE BILIBIO.

8:45 hs.: SANTA MISA EN LA ERMITA DE SAN FELICES, a continuación y una vez finalizada la misma comienza la tradicional BATALLA DEL VINO con el disparo del cohete.

12:00 hs.: Llegada de los Romeros a la plaza de la Paz, para dar las TÍPICAS VUELTAS al son de las charangas de las Peñas, marchando en pasacalles hasta la Plaza de Toros, donde se correrán varias reses bravas.

19:00 hs.: En la Plaza de la Paz, MALABARES IMPOSIBLES EN FAMILIA, actuación familiar.

20:00 hs.: En la plaza de la Paz, DISCO MÓVIL KROSSKO.

23:00 hs.: En la plaza de la Paz, DISCO MÓVIL KROSSKKO, durante la actuación a las 00:00 horas, se dará suelta a varios toros de fuego que pondrán fin a las fiestas.