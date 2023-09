Se reúne la Junta de Portavoces de Haro con las críticas de Luis Salazar al no ser convocado por no contar con grupo municipal

Al contar solo con un concejal se le considera edil no adscrito y carece de portavocía de grupo municipal, por lo que no se le ha convocado a la Junta de Portavoces.

Desde `Por La Rioja´, señalan en sus redes sociales que «no nos podíamos ni imaginar el martes, cuando con nuestra mejor intención, para estar informados de forma directa y evitar especulaciones, solicitamos formalmente de manera urgente al Ayuntamiento la convocación de una Junta de Portavoces para esclarecer las cuentas, que también nos iban a negar el derecho a asistir.

No les ha parecido suficiente, cuando de una forma que seguimos considerando ilegal, nos negaron nuestro derecho a constituirnos como grupo municipal, que ahora nos siguen negando derechos básicos como poder tener conocimiento de la situación económica en la que se encuentra nuestro Ayuntamiento.

Insistimos en su momento que era un ataque a la democracia y veíamos cómo intentaban atacar, callar y tapar desde el principio a los partidos pequeños. Nos dijeron en el pleno, que no. Nos acusaron de hacerlo por dinero, cuando siempre dijimos que no queríamos nada de eso. Que solo reclamábamos nuestro derecho a ser grupo municipal para evitar lo que ahora está pasando. Insistieron en el pleno que no, que no se vulneraría ningún derecho, que el concejal para ellos no adscrito, Luis Salazar, tendría todos los derechos. Pero que poco dura su palabra, ni un mes. En cuanto solicitamos una Junta de Portavoces para que rindan cuentas, ya no tenemos portavoz, ya no tenemos esos derechos que decían que íbamos a conservar. Ya para ellos, solo somos un concejal no adscrito.

Un concejal, que les recordamos, pertenece al partido Por La Rioja, 3ª fuerza política en Haro, al que por mucho que lo intenten no van a lograr tapar ni a callar. Porque la democracia es algo más grande. A la democracia la hacen fuerte los votantes. Todos los votantes que quisieron que fuésemos un grupo municipal de pleno derecho en el Ayuntamiento de Haro.

Y no solo nuestros votantes, también pierden sus derechos los ciudadanos que dieron su confianza a Vox, Vinea y Ciudadanos, ya que sus concejales, sobre todo Laura Vidaurre y Borja Merino, ya que Iván Rivera al menos no forma parte del tripartito, al unirse al equipo de gobierno, prefieren perder su derecho de portavoces de su partido y seguir como corderitos las directrices del Partido Popular.

Esperamos que, desde el Ayuntamiento, nos den alguna respuesta, de la forma que consideren ellos que nos merecemos, a nuestra humilde pero firme petición de saber cómo están los Presupuestos a día de hoy y dónde está el dinero que había hace 100 días en el Ayuntamiento cuando tomaron posesión.

Y sí, seguimos caminando y cada vez más fuerte por el Haro que queremos».