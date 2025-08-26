El Consejo de Gobierno autoriza el gasto de 1,6 millones de euros para licitar en Nájera 30 plazas de centro de día y 50 de centro ocupacional

El Ejecutivo regional aumenta en cinco y en cuatro, respectivamente, las plazas de estos recursos para hacer frente a la demanda existente en la localidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizadoa la Consejería de Salud y Políticas Sociales el gasto de 1.663.636,02 euros para la licitación del servicio de 30 plazas de centro de día y 50 plazas de centro ocupacional para personas con dependencia y discapacidad en Nájera. El Ejecutivo regional aumenta en cinco y en cuatro, respectivamente, las plazas con las que en la actualidad cuentas estos recursos para hacer frente a la demanda existente en la localidad.

El servicio de centro de día y el de centro ocupacional son recursos especializados de atención diurna para personas con discapacidad y en ellos se presta una atención integral a personas en situación de dependencia con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal, apoyando así a familias y cuidadores. Este servicio, que incluye almuerzo y comida, presta una atención diaria durante 239 días al año, de lunes a viernes en horario, preferentemente de 9 a 17 horas; exceptuando fines de semana, festivos estatales, autonómicos y locales.

El modelo de atención de estos recursos centrada en la persona, con una metodología participativa que contribuya a la mejora de su bienestar y calidad de vida, al desarrollo positivo y equilibrio emocional y afectivo, incluye sistemas de cuidados y apoyos significativos y adaptados para cada persona, y se concreta en un programa individual de intervención (PII) adecuado a las características y singularidad de los usuarios, teniendo en cuenta el desarrollo de áreas como la atención rehabilitadora o aspectos vinculados con el ocio y tiempo libre, por ejemplo.

El plazo de duración de los servicios que se contratan es de un año, estando previsto su inicio el 1 de enero de 2026 con posibilidad de prorrogarlos por dos años más. En el importe está incluido el servicio complementario de desplazamiento y atención personalizada de acompañamiento de 440.000 euros.

Autorizado el gasto de 993.732,48 € para el centro de día de Badarán

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales el gasto de 993.732,48 euros para la licitación del servicio de centro de día autónomo para personas mayores dependientes en Badarán, con un plazo de ejecución de dos años, con inicio el 31 de marzo de 2026, prorrogable tres años más.

En la actualidad, el centro de día de Badarán, ubicado en la calle Hoyos de la localidad, dispone de 20 plazas que ofrecen a las personas mayores en situación de dependencia que residen en la zona un recurso próximo a su entorno familiar y social.