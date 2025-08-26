16 víctimas y la sustracción de 72.500 euros en una nueva ola de estafas bancarias en Casalarreina, Haro, Santo Domingo, Alesanco y Cenicero

La Guardia Civil en La Rioja ha detectado un notable incremento en las denuncias por estafas basada en la modalidad de ‘phishing’ a través de SMS y llamadas telefónicas fraudulentas. Estas estafas han afectado a varias personas de diferentes localidades riojanas, que han sufrido pérdidas económicas de un total de 72.500 euros.

Concretamente, 16 personas han denunciado haber sido víctimas en diferentes localidades como Casalarreina, Haro, Villamediana de Iregua, Nalda, Arnedo, Santo Domingo de la Calzada, Alfaro, Alesanco y Cenicero.

Procedimiento

Este tipo de estafa comienza cuando las víctimas reciben un mensaje de texto haciéndose pasar por su banco. El contenido suele alertar de accesos sospechosos a la cuenta o de operaciones no autorizadas. El mensaje incluye un enlace falso que conduce a una página web idéntica a la del banco.

Al acceder al enlace, los afectados introducen sus credenciales (usuario y contraseña). Con ello, los delincuentes obtienen el acceso a la banca online de la víctima. Poco después, un supuesto empleado del “departamento antifraude” del banco llama a la víctima. Generan un clima de urgencia y nerviosismo, asegurando que ayudarán a recuperar el dinero. Durante la conversación, solicitan los códigos de verificación que llegan al móvil de la víctima.

Con esos códigos, los delincuentes validan transferencias bancarias desde la cuenta real. El dinero es enviado rápidamente a cuentas extranjeras o convertido en criptomonedas, lo que dificulta su recuperación. Cuando las víctimas descubren lo ocurrido, sus cuentas ya han sido vaciadas y las transferencias no pueden cancelarse debido a la normativa bancaria de envío inmediato.

Recomendaciones

Precauciones básicas para evitar ser víctima de estas estafas:

• Desconfíe de SMS que incluyan enlaces o adviertan de accesos fraudulentos Revise siempre la URL de la página web antes de introducir datos personales.

• Nunca facilite claves, contraseñas completas ni códigos de verificación a través de teléfono o enlaces externos.

• Recuerde que su banco jamás le solicitará claves por SMS o llamada telefónica.

• En caso de duda, contacte directamente con su entidad bancaria por los canales oficiales.

• Active las notificaciones de la app de su banco y utilícela siempre como vía principal de acceso.

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución y, en caso de haber sido víctima o detectado un intento de estafa, interponer denuncia lo antes posible en el Puesto de la Guardia Civil más cercano: cada minuto cuenta para intentar frenar el fraude.