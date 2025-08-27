AUDIO | La Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca organiza en fiestas de Haro los tradicionales concursos infantiles de pesca

La Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca, en colaboración con el Ayuntamiento de Haro, y dentro del programa de las Fiestas de Septiembre, tiene previsto realizar los concursos infantiles de pesca, el día 4 de septiembre dirigido a niños y niñas de 8 a 11 años y el día 5 de septiembre en esta jornada de 12 a 16 años.

Se celebrarán en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente a partir de las 17:00 h. Todo aquel que quiera participar puede inscribirse en la oficina de la Sociedad Riojalteña (C/ Tenerias, 6 bajo) de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h, o en el teléfono 941 31 08 31.