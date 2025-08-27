Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El jarrero Fernando Riaño propuesto como vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional

Por Radio Haro
27 agosto, 2025
Se trata de la propuesta española para las elecciones de esta entidad que se celebrarán el próximo 27 de septiembre en Corea del Sur.

