El jarrero Fernando Riaño propuesto como vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional
Se trata de la propuesta española para las elecciones de esta entidad que se celebrarán el próximo 27 de septiembre en Corea del Sur.
