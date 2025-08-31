Un hombre de 52 años resulta herido en la salida de vía de un turismo en la N-232 en Cuzcurrita

Un particular alerta de la salida de vía de un coche a la altura del KM-459 de la N-232, en el término municipal de Cuzcurrita de Río Tirón. Desde SOS RIOJA se movilizan Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando su vez a Guardia Civil.

Como consecuencia del siniestro es trasladado un varón, de 52 años y vecino de Logroño, al Hospital San Pedro.