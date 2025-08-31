Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Arden dos hectáreas de rastrojo en un incendio agrícola en Badarán

Por Radio Haro
31 agosto, 2025
Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, alertando a su vez a Guardia Civil. No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado a 2 hectáreas de rastrojo.

