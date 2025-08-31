Aprobada por Decreto de Alcaldía la licencia de primera ocupación de la ampliación del colegio Beato Jerónimo Hermosilla en Santo Domingo

El alcalde, Raúl Riaño, informa de que “se ha procedido a la aprobación por avocación mediante decreto de alcaldía de la concesión de licencia de primera ocupación de la ampliación del colegio Beato Jerónimo Hermosilla. Como este alcalde había señalado en numerosas ocasiones, no iba a existir ningún problema para que los niños dieran comienzo al curso académico en el nuevo edificio de carretera de Gallinero, alejados del discurso del miedo y de la confrontación en el que se encuentran instalados algunos partidos, este equipo de gobierno sigue centrado en solucionar los problemas de los calceatenses.

No sin poco esfuerzo, la concejal de educación Deborah Moral junto a los técnicos municipales ha mantenido conversaciones con la consejería y la dirección del centro, para aunar esfuerzos y en segundo lugar para tranquilizar y dar la seguridad de que el inicio del curso se celebrará con todas las garantías posibles.

El proceso de adaptación implicará reajustes de personal que puede causar trastornos puntuales por lo que se pide comprensión a padres y familiares”.