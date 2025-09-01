Jesús Sáez Martínez, cuarto en su categoría en la maratón de Sídney

Desde la Asociación Deportiva Haro informan de que “este domingo 31 de agosto se ha celebrado la famosa maratón de Sídney, con su icónica llegada en el palacio de la Ópera. Este año, por primera vez, esta prueba forma parte de los denominados ‘majors’, el circuito de los mejores maratones del mundo. Entre los atletas participantes han estado Eliud Kipchoge y Sifan Hassan, las dos mayores estrellas en el maratón actual, en categoría masculina y femenina.

Uno de los cerca de 35.000 participantes ha sido un atleta de la Agrupación Deportiva Haro, Jesús Sáez Martínez. Ha finalizado la carrera en 4º posición en su categoría (65-70 años), con un magnífico tiempo de 3 horas 25 minutos 17 segundos.

Es una maratón dura debido al gran nivel de humedad, y su circuito rompepiernas, que hace que haya muchos abandonos y que el famoso “muro de la maratón” se haga más visible que nunca.

Después de este gran resultado toca descansar y buscar nuevos objetivos para este “joven” atleta de la A.D. Haro”.

