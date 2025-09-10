Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Una mujer de 46 años resulta herida en la colisión de dos turismos en Nájera

Por Radio Haro
10 septiembre, 2025
Centro de Salud de Nájera

Un particular avisa a SOS Rioja de una colisión entre dos turismos en la calle Espinos de Nájera. Una mujer de 46 años resulta herida y es trasladada al Centro de Salud de la ciudad.

