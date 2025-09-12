ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA PARA EL CURSO 2025/2026 EN SANTO DOMINGO

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de la Escuela Municipal de Música, informa de que “desde el próximo 15 de septiembre y hasta el 30 de septiembre (excepto los días 18 y 19, festivos) permanecerá abierto el plazo de matrícula para el curso académico 2025/2026. Las inscripciones podrán formalizarse de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento.

La oferta formativa de la Escuela incluye asignaturas como Movimiento y Ritmo, Lenguaje Musical, Coro y Banda Infantil, así como una amplia variedad de instrumentos: piano, guitarra, bandurria, laúd, canto, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón de varas, bombardino, tuba, percusión, gaita y tamboril.

El lunes 6 de octubre, a partir de las 17:00 horas, se procederá a la adjudicación de horarios de instrumentos en las dependencias de la Escuela, mientras que las clases darán comienzo oficialmente el martes 7 de octubre”.

El concejal de Cultura, Óscar Reina, ha destacado que “la Escuela Municipal de Música es un pilar fundamental en la vida cultural y educativa de Santo Domingo de la Calzada, un espacio donde niños, jóvenes y adultos pueden descubrir, aprender y disfrutar de la música. Animamos a todos los calceatenses a formar parte de este proyecto que enriquece a la ciudad y fortalece nuestra identidad cultural”.

Por su parte, el director de la Escuela, Guillermo Hidalgo, ha señalado que “cada nuevo curso es una oportunidad para seguir creciendo, no solo en conocimientos musicales, sino también en valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Nuestro compromiso es ofrecer una enseñanza de calidad y un entorno motivador para todos los alumnos”.

De esta manera, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la educación musical, tras haber registrado y formalizado dicha Escuela hace unos meses, como herramienta de formación y cohesión social, e invita a todas las personas interesadas a inscribirse dentro del plazo establecido.