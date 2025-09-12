Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Las Bezaras acoge la exposición `Diversidad´ del colectivo SYM ART

Las Bezaras acoge la exposición `Diversidad´ del colectivo SYM ART

Por Radio Haro
12 septiembre, 2025
18
0

La muestra puede visitarse hasta el 27 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

Compartir:
Etiquetassym art
Noticia anterior

Un agricultor de 80 años es trasladado ...

Siguiente noticia

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA DE LA ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible