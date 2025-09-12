Radio Haro – Cadena Ser.

Un agricultor de 80 años es trasladado al San Pedro al salirse de un camino el tractor que conducía en Cenicero

Por Radio Haro
12 septiembre, 2025
san pedro

Se recibe aviso en SOS Rioja de un tractor que se ha salido de vía en el camino del Regadío de Cenicero. El conductor del tractor, un hombre de 80 años, es trasladado al Hospital San Pedro.

