LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO INCORPORA UN NUEVO ESPACIO INFANTIL PARA DISFRUTAR DE LA LECTURA

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de la Concejalía de Cultura, anuncia la creación de un nuevo espacio en la Biblioteca Municipal Casa Trastámara especialmente diseñado para el público infantil: el “Rincón de Lectura”.

Este rincón se compone de una alfombra y varios cojines que invitan a los más pequeños a acercarse a los libros en un entorno cómodo, acogedor y cercano, casi como si estuvieran en su propia casa. La iniciativa busca que los niños y las niñas puedan descubrir el placer de la lectura en un espacio pensado a su medida, donde puedan sentarse, tumbarse o compartir la experiencia con amigos y familiares de forma relajada.

El concejal de Cultura, Óscar Reina, ha destacado que “con esta actuación seguimos reforzando el papel de la Biblioteca Municipal no solo como un lugar de estudio y consulta, sino también como un espacio vivo, que se adapta a las necesidades de cada etapa de la vida. Queremos que los niños se sientan protagonistas, que disfruten de la lectura desde la cercanía y el confort, porque fomentar este hábito en la infancia es sembrar cultura y conocimiento para toda la vida”.

El Rincón de Lectura Infantil ya está disponible en la sección infantil de la Biblioteca Municipal y podrá ser utilizado libremente por todos los usuarios en el horario habitual del servicio. La única condición obligatoria para hacer uso de este espacio es que hay que descalzarse.

Con esta actuación, “el Ayuntamiento continúa trabajando para acercar la cultura a la ciudadanía y consolidar la biblioteca como un espacio abierto, dinámico y familiar”.