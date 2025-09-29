La Rioja celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con un festival en Logroño, una feria en Nájera y actividades en los Centros de Participación Activa

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha organizado un amplio programa de actividades, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y todos los CPA, para poner en valor el papel de las personas mayores en la sociedad.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre, con un festival en Logroño, una feria en Nájera y actividades en los Centros de Participación Activa. Una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 para promover políticas que aseguren su participación activa en la sociedad, erradicar prejuicios sobre la vejez y garantizar sus derechos.

En concreto, la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, ha organizado un amplio programa de actividades para poner en valor el papel de las personas mayores en la comunidad y destacar el compromiso del Ejecutivo riojano con su bienestar, autonomía y calidad de vida.

La celebración central tendrá lugar el miércoles, 1 de octubre, a las 18:00 horas, en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño, con el Festival ‘Día Internacional de las Personas Mayores’. Este evento, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, estará amenizado por los Centros de Participación Activa (CPA) de Personas Mayores de La Rioja e incluirá conciertos de rondallas, corales, guitarras y otras sorpresas preparadas por los propios socios de los centros de Lobete, Zona Sur o Zona Oeste de Logroño, a los que se sumarán los de Nájera, Arnedo y Rincón de Soto. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Asimismo, la red de CPA de Personas Mayores de La Rioja, compuesta por los municipios de Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Haro, Nájera, Rincón de Soto, Santo Domingo de la Calzada, Lobete, Manzanera, Zona Oeste y Zona Sur de Logroño, que van a celebrar en sus propias instalaciones actividades con motivo de esta efeméride.

Entre las iniciativas más destacadas figura la 1ª Feria del Mayor, que se celebrará el viernes, 3 de octubre, de 11:00 a 13:00 horas en los jardines del CPA de Personas Mayores de Nájera. La feria contará con actividades intergeneracionales, juegos, música en directo con la rondalla del CPA, el grupo “Los Chiquitos de Marcelino”, animación con “Musical Dido”, exposición de ayudas técnicas, ejercicios de movilidad, manualidades, exposición de almazuelas y la iniciativa “dibujos y cartas para los abuelos”. Esta feria se organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Nájera, Asprodema Nájera, Centro de Salud de Nájera, Asociación de Mujeres ‘La Voz de Estefanía’, Musical Dido, Argo Tercera Edad, Cruz Roja, Residencia Santa María la Real de Nájera, Cáritas Interparroquial Nájera, Colegio Sancho III el Mayor, Colegio Nuestra Señora de la Piedad, IES Rey Don García, Ortopedia Ayudas Técnicas de La Rioja y Bebidas San Pedro, entre otros.

El Gobierno de La Rioja considera que las personas mayores son un pilar fundamental de la sociedad riojana y trabaja de manera activa para garantizar servicios de calidad, accesibles y próximos.