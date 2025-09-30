Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | La Asociación de Amigos del Camino de Haro Rioja Alta culmina su peregrinación a Compostela

Por Radio Haro
30 septiembre, 2025
El Camino, por etapas, se inició el año pasado y, el 22 de septiembre, el grupo formado por 29 personas llegó a Santiago. Tras la misa del Peregrino y posterior recepción en el Ayuntamiento, la Asociación hizo entrega de un azulejo con el Jarro de la ciudad (que el Consistorio jarrero facilitó) y un lote de bodegas de vino de Haro y los representantes municipales de Compostela entregaron a los jarreros unos libros con 70 grabados de la ciudad de Santiago. Por su parte, la Asociación de Amigos del Camino de Haro Rioja Alta reivindicó el tramo del Interior Vasco-Riojano.

La prensa local `El Correo Gallego´ se hizo eco de la noticia y ya en Haro, los miembros de la entidad, ya plantean otras opciones sobre Caminos para el próximo año.

