Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
VÍDEO | Cuzcurrita honra a San Miguel

Por Radio Haro
30 septiembre, 2025
29
0

La ofrenda del primer mosto al patrón es uno de los actos destacados de las fiestas.

(Vídeo de Chema Iturbe)

Etiquetascuzcurrita
