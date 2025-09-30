VÍDEO | Cuzcurrita honra a San Miguel
La ofrenda del primer mosto al patrón es uno de los actos destacados de las fiestas.
(Vídeo de Chema Iturbe)
La ofrenda del primer mosto al patrón es uno de los actos destacados de las fiestas.
(Vídeo de Chema Iturbe)
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.