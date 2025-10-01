Desmantelada una organización de “loneros” que robaba camiones en vías de servicio en Aragón, Cataluña y La Rioja

Rajaban las lonas de semirremolques estacionados para encontrar y sustraer mercancía de valor y no dudaban en usar la intimidación y las amenazas para asegurar el botín. Han sido detenidas 26 personas y recuperadas nueve toneladas de material sustraído, con un valor superior al millón y medio de euros. Se les atribuye un total de 59 robos, que causaron una importante alarma en el sector.

Los efectos intervenidos se encuentran televisores de última generación, material informático, patinetes eléctricos, videoconsolas, gafas y ropa de marca, que alcanzan un valor superior al millón y medio de euros.

En total, cometieron 39 robos en la provincia de Huesca, nueve en La Rioja, cuatro en Zaragoza y dos en Lleida.