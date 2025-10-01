El PSOE de Nájera recuerda que las obras de la ribera del Najerilla deberían estar concluidas hace casi dos años

Se trata de una actuación diseñada, aprobada y presupuestada en marzo de 2023, que tenía un plazo de ejecución de 7 meses y que se ha retrasado de forma incompetente y deliberada por parte del PP.

El PSOE de Nájera recuerda que, en el año 2023, los Gobiernos del PSOE en La Rioja y en el municipio diseñaron y lograron financiación europea para acometer una importante y visible actuación para recuperar y asegurar el espacio fluvial de una parte del tramo urbano del

río a su paso por la ciudad. Se redactó, pagó y aprobó el proyecto y se consiguieron más de 500.000 euros del Gobierno de España (Fondos Europeos).

Con la llegada del PP a ambas administraciones esta obra ha sufrido una paralización debido a una gestión absolutamente ineficaz. El PP dejó la actuación sin ejecutar en 2023 y 2024 -y eso que en febrero de dicho año hicieron el anuncio a la prensa del inicio de la obra tal como estaba prevista desde el año anterior-, y no es hasta un año después de dicho anuncio -en febrero de 2025- cuando iniciaron las obras adjudicadas a la empresa constructora QODA. Las obras se paralizaron sin explicación alguna por parte del Equipo de Gobierno de Jorge Salaverri, ni por parte del Ejecutivo regional. Y las primeras explicaciones no se dieron hasta finales de agosto de este año, tras la

denuncia y petición de explicaciones oficiales en comisión por parte del PSOE de Nájera.

La respuesta del alcalde del municipio fue echarle toda la culpa al Gobierno de La Rioja y lavarse las manos sobre la paralización de la obra tras dos años de retraso en el inicio de su ejecución. La única realidad es que más de dos años después, la obra no está realizada y que desde febrero hasta hoy la imagen del río a su paso por la ciudad ha sido y sigue siendo lamentable.

Si el PP hubiera creído en Nájera de verdad, si hubiera sido ágil en el inicio de lo presupuestado, las obras podrían haber comenzado en septiembre de 2023 y haber estado en uso en 2024 (con o sin incidencias o imprevistos), pero dejaron pasar más de un año de forma deliberada para anunciarla y otro año más para iniciarla. Fue entonces cuando aparecieron los escombros a retirar y reciclar y el

modificado de obra, lo que provocó una nueva paralización de la que tampoco dieron explicaciones.

Es evidente que la desidia, la incapacidad y la falta de interés del PP en Nájera, añadido al afán del Gobierno regional en retrasar de forma deliberada proyectos planificados en la pasada legislatura, están perjudicando la imagen de la localidad y repercutiendo en la vida y negocios de los najerillenses en las márgenes del río.