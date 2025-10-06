Izado de bandera, misa, concierto y vino español para celebrar el día del Pilar en Santo Domingo

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada informa de que, “por motivos de organización y coordinación, la programación de los actos del Día del Pilar y la Hispanidad 2025 sufrirá ligeras modificaciones respecto a lo publicado inicialmente en el programa del Otoño Cultural.

En dicho programa figuraban los horarios y ubicaciones habituales de años anteriores pero, tras ajustar la planificación junto a los diferentes entidades y cuerpos participantes, se ha considerado necesario reordenar el desarrollo de los actos para garantizar un mejor funcionamiento y facilitar la asistencia del público.

De esta manera, la programación definitiva queda establecida tal y como se muestra en el cartel adjunto:

📅 Domingo, 12 de octubre de 2025

📍 Santo Domingo de la Calzada

• 12:30 h. En la Plaza S. J. Hermosilla, Izado de Bandera.

• 13:00 h. En la Iglesia de San Francisco, Misa.

• 13:30 h. En el Claustro de San Francisco, Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento.

• 14:30 h. En el Claustro de San Francisco, Vino español patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.

A todos los actos asistirá el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, cuya presencia simboliza el respeto, la cercanía y la unión entre instituciones y ciudadanía en este día tan señalado.

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la comprensión ante los pequeños cambios realizados y, sobre todo, invitar a todos los calceatenses y visitantes a participar en esta jornada de orgullo y hermandad, en la que celebramos la festividad del Pilar y el Día de la Hispanidad, símbolos de nuestra historia, cultura y valores compartidos”.