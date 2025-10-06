GIRA EN PLAZAS CIERRA SU PRIMERA EDICIÓN CON UNA GRAN ACOGIDA EN LOS CUATRO MUNICIPIOS SELECCIONADOS

El proyecto cultural Gira en Plazas, impulsado por Cencerro Producciones con la colaboración del Gobierno de La Rioja, ha cerrado su primera edición con una gran acogida por parte de vecinos y vecinas en las localidades de Nalda, Préjano, Leiva y El Rasillo de Cameros.

El ciclo arrancó con el concierto de Casapalma en la plaza de Leiva, que llenó de calidez y cercanía una noche marcada por la emoción de volver a compartir música en un espacio común. La segunda jornada tuvo lugar en El Rasillo, donde el dúo gallego Caamaño & Ameixeiras ofreció un espectáculo vibrante en el que tradición y vanguardia se dieron la mano ante un público entregado.

Gira en Plazas llegó a Préjano que el sábado acogió la actuación del grupo riojano Vivace, que presentó un repertorio lleno de energía y frescura con guiños a la música popular, conquistando al público local y dando continuidad al espíritu del ciclo: disfrutar de la música en el corazón de los pueblos.

La gira se cerró en Nalda con el concierto de El Nido, que puso el broche final a esta primera edición con una propuesta llena de raíces, emoción y belleza. Su actuación convirtió la plaza del pueblo en un escenario de encuentro intergeneracional, dejando un recuerdo imborrable y subrayando el valor de la cultura como nexo entre generaciones y territorios.

Más allá de la asistencia, el objetivo de Gira en Plazas no es reunir grandes multitudes, sino acercar la cultura a los pueblos que más lo necesitan. Se trata de devolver la música a las plazas, reforzar el tejido comunitario y reivindicar el papel de la cultura como motor de cohesión y vida en el medio rural.

Según afirma el equipo de Cencerro Producciones, “nuestro propósito no es atraer grandes masas, sino acompañar a los pueblos, a sus vecinos y vecinas, y ofrecerles un espacio de encuentro en torno a la música. Cada concierto es un gesto de apoyo a la comunidad y una celebración de la vida en los pueblos riojanos”.

Gira en Plazas nació con la voluntad de revitalizar las plazas y calles riojanas como espacios de cultura, encuentro y orgullo local, preservando las tradiciones y conectándolas con nuevas propuestas artísticas.