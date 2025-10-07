El Consejo de Gobierno autoriza un gasto adicional de 3 millones de euros para seguir abonando las 850 solicitudes de ayuda recibidas en el Plan Revive

La extraordinaria acogida de esta medida, que ha desbordado las previsiones presupuestarias, hace que el Gobierno de La Rioja esté realizando un esfuerzo inversor superior para responder a todas las peticiones recibidas.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto adicional de 3.000.000 de euros para que la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación pueda seguir abonando parte de las 850 solicitudes de ayuda que ha recibido ya el Plan Revive, una extraordinaria acogida por parte de los jóvenes riojanos que ha desbordado las previsiones presupuestarias más optimistas.

Esta partida se suma a los 4,1 millones de euros recogidos en los Presupuestos Regionales del 2026 para seguir financiando esta exitosa y original medida a la que se seguirán destinando fondos hasta satisfacer todos los expedientes concedidos. De este modo, el Gobierno de La Rioja va a realizar un esfuerzo inversor adicional a los 12 millones de euros (2,5 millones anuales) que se presupuestaron inicialmente para toda la vigencia de un plan pionero en España y con un doble objetivo: favorecer el acceso a la primera vivienda y fijar población en el medio rural de La Rioja.

Así, hasta la fecha se han registrado solicitudes por un valor de 18,9 millones de euros para adquirir vivienda en 109 municipios riojanos. Por franja de población, se han recibido 250 solicitudes en municipios de hasta 500 habitantes (hasta 40.000 euros de ayuda), 274 en municipios de entre 501 y 2.000 habitantes (hasta 30.000 euros) y 326 en los municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes (hasta 20.000 euros).