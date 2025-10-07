El Gobierno de La Rioja aprueba un gasto de 1,5 millones para apoyar a los ayuntamientos en la creación o mejora de caminos rurales, equipos e infraestructuras agrarias

El importe máximo de inversión subvencionable será de 100.000 euros por municipio, ampliable hasta 150.000 euros en aquellos con una superficie superior a 100 kilómetros cuadrados.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, la aprobación del gasto destinado a la convocatoria de ayudas para la creación o mejora de caminos rurales, equipos y otras infraestructuras agrarias de carácter municipal, por un importe de 1,5 millones de euros.

La cuantía de las subvenciones se distribuirá de la siguiente manera: el 80% del presupuesto se destinará a la inversión en caminos rurales, tanto de nueva construcción como de mejora de los ya existentes, mientras que el 20% restante se reservará para otras infraestructuras agrarias. En caso de no agotarse en alguna de las dos líneas, el crédito sobrante podrá reasignarse a la otra.

Los beneficiarios de estas ayudas serán los ayuntamientos y entidades locales menores de La Rioja, siempre que dispongan de ordenanzas municipales para la conservación de caminos e infraestructuras. El importe máximo de inversión subvencionable será de 100.000 euros por municipio, ampliable hasta 150.000 euros en aquellos con una superficie superior a 100 kilómetros cuadrados.

Los ayuntamientos pueden presentar sus solicitudes a partir del próximo 15 de octubre y tendrán de plazo hasta el 14 de noviembre de 2025, debiendo tramitarse de forma electrónica a través de la aplicación habilitada en la web del Gobierno de La Rioja https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=03347.

Con esta convocatoria de ayudas, regulada a través de la Orden AGM/34/2024, de 14 de mayo, el Ejecutivo regional refuerza su apuesta por garantizar la accesibilidad y mejorar las infraestructuras rurales como elemento clave para el desarrollo del medio rural, la fijación de población y el impulso de la actividad económica ligada al sector agrario.