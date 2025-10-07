El fundador y director del Jardín Botánico de La Rioja, en las jornadas de la Asociación Amigos de los Retablos

El fundador y director del Jardín Botánico de La Rioja, Antonio Bartolomé, participará mañana, miércoles 8 de octubre, en las jornadas de la Asociación Amigos de los Retablos con una ponencia sobre este espacio situado en Hormilla desde el año 1985. Será a las 19:30 horas de entrada libre en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

El Jardín Botánico de La Rioja pretende la promoción del estudio de la flora riojana y nacional, con especial interés en lo relativo a las especies arbóreas, así como favorecer el conocimiento in situ de dicha flora y la conservación de la naturaleza.

Destacan diferentes zonas, desde la arcería con arces y glicinias, pasando por los manzanos, la rosaleda, la laguna, el olivar o la alameda. Dispone también de un Centro de Interpretación y un área de aromas y otra de pinos. También hay espacio para las plantas carnívoras.

Está situado en el Camino Viejo Hormilla-Azofra y abierto del 1 de marzo al 2 de noviembre, de 10 a 14 horas.