Destacado
La colisión de un camión y una furgoneta en la N-124 en Ollauri deja un herido de 84 años

Por Radio Haro
7 octubre, 2025
N-232 - Ollauri

Varios particulares alertan a SOS Rioja de una colisión entre un camión y una furgoneta en la N-124 punto kilométrico 39 que pertenece al municipio de Ollauri. El herido, un hombre de 84 años, ha tenido que ser excarcelado y posteriormente trasladado al Hospital San Pedro.

Etiquetassos-rioja
