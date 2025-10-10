El Ayuntamiento de Haro convertirá la antigua cafetería del Complejo Deportivo El Mazo en una nueva sala de ejercicios y actividades

El Ayuntamiento de Haro ya cuenta con el proyecto de adecuación del espacio que ocupaba la antigua cafetería del Complejo Deportivo El Mazo, con el objetivo de transformarlo en una nueva sala de ejercicios y actividades dirigidas, además de ejecutar una nueva escalera de evacuación exterior que garantice la plena seguridad normativa del edificio.

La actuación, redactada por el arquitecto técnico Sergio López de Armentia Pérez de Palomar, responde a una demanda reiterada de los usuarios del complejo, que venían solicitando un aumento del espacio disponible para la práctica deportiva y las actividades colectivas.

El objetivo principal de esta intervención es optimizar la distribución interior del edificio de las piscinas climatizadas, de manera que la nueva sala de ejercicios se ubique en la planta baja, permitiendo ampliar la zona de gimnasio en la planta superior. Con ello se logrará incrementar el aforo disponible para las actividades dirigidas y el gimnasio reduciendo así las listas de espera de acceso a estos servicios municipales, mejorando la atención y comodidad de los usuarios.

Con un presupuesto total de 59.652,85 euros (IVA incluido), el proyecto permitirá mejorar tanto su funcionalidad como su seguridad.

Entre las principales actuaciones contempladas se incluyen:

 Transformación del antiguo espacio de cafetería (125 m²) en una sala polivalente de ejercicios, con nuevos pavimentos deportivos, pintura y renovación de instalaciones.

 Clausura del hueco de la escalera interior en desuso, uniendo los forjados de planta baja y sótano para ganar superficie útil.

 Construcción de una nueva escalera metálica exterior de evacuación, que dotará al sótano de una segunda salida reglamentaria y garantizará la máxima seguridad para los usuarios.

 Instalación de un tabique móvil modular, que permitirá subdividir el espacio según las necesidades de las actividades, sin interferir en los recorridos de evacuación.

 Ampliación de un hueco en la sala de musculación de la planta primera, para mejorar la circulación interior entre zonas de entrenamiento.

El Ayuntamiento de Haro continúa así con su compromiso de mejora progresiva de las instalaciones deportivas municipales, atendiendo tanto a criterios técnicos y de seguridad como a las necesidades planteadas por los vecinos y usuarios de El Mazo.