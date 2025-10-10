El II Foro de Arqueología de La Rioja acerca a la sociedad riojana los hallazgos arqueológicos más recientes de la región

El Instituto de Estudios Riojanos reúne, del 15 al 24 de octubre, a especialistas que presentarán en la Biblioteca de La Rioja los hallazgos más recientes en yacimientos de Grañón, Bobadilla, Nájera y Villamediana de Iregua.

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), con el apoyo científico del Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Cultura, organiza del 15 al 24 de octubre la segunda edición del Foro de Arqueología de La Rioja, que se celebrará en la Biblioteca de La Rioja con sesiones abiertas al público a partir de las 19 horas.

El gerente del Instituto de Estudios Riojanos, Óscar Robres, ha destacado que “con este foro, el IER reafirma su papel como centro de referencia en la investigación del patrimonio cultural de nuestra comunidad, acercando al público, en un foro abierto a todo el mundo, los avances más recientes de la arqueología riojana y favorecer el diálogo con los técnicos”. Robres ha subrayado además “la excelente acogida de la primera edición, que demostró el interés de la sociedad por conocer y valorar la riqueza arqueológica de nuestro territorio”.

Por su parte, la directora académica del IER, María José Castillo, ha señalado que “el programa refleja parte de la actividad arqueológica que a lo largo del año se realiza en La Rioja” y ha definido el foro como “un momento perfecto para que los riojanos puedan conocer qué se está haciendo en sus localidades”.

Cinco oportunidades de descubrir los trabajos arqueológicos de La Rioja

En esta ocasión, el foro se inaugura el 15 de octubre con la intervención de Juan Lozano Sancha, que presentará ‘Sondeos en la frontera: resultados de la excavación en el Castillo de Grañón’, ofreciendo nuevas perspectivas sobre este enclave defensivo medieval. El día 16, José Manuel Martínez Torrecilla, quien ha trabajado el Gracurris y Contrebia Leucade, abordará ‘Arqueología de gestión. El poblado del Villar en Bobadilla’, donde se expondrán los trabajos desarrollados en este yacimiento, uno de los asentamientos prerromanos más importantes de La Rioja que nunca se ha excavado.

El 21 de octubre, la arqueobotánica Leonor Peña Chocarro y el especialista en dólmenes Carlos López de Calle ofrecerán la conferencia ‘Cuando las semillas hablan. Un estudio interdisciplinar de las cueva-granero de Nájera’, que combina arqueología y paleobotánica para desentrañar los sistemas históricos de almacenamiento agrícola.

La programación continuará el 23 de octubre con José María Tejado Sebastián, quien analizará ‘Los procesos de construcción y transformación de la Villa Romana de La Morlaca (Villamediana de Iregua) entre los siglos I y V’, aportando una mirada renovada sobre uno de los yacimientos romanos más destacados de La Rioja.

El foro se cerrará el 24 de octubre con ‘Arqueología silenciosa (la arqueología de gestión)’, a cargo de Fernando Porres Castillo, que reflexionará sobre la importancia de la arqueología preventiva en la protección y estudio del patrimonio.

El II Foro de Arqueología de La Rioja reafirma el compromiso del Instituto de Estudios Riojanos con la investigación, la protección y la difusión del patrimonio arqueológico de la Comunidad, así como su apoyo a los profesionales que contribuyen a preservar la memoria histórica del territorio y acercarla a la sociedad riojana.