Finalizan las obras de adecuación del Camino de Arrauri en Haro

El Ayuntamiento jarrero informa de que han finalizado las obras de adecuación del Camino de Arrauri, ejecutadas por la empresa Excavaciones Mayo, S.L., con un presupuesto de 20.086 euros (IVA incluido).

Esta actuación ha permitido mejorar el firme y la accesibilidad del camino, garantizando un tránsito más seguro para vecinos y vehículos agrícolas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de cuidar y mantener en buen estado los caminos rurales, evitando usos inadecuados o el depósito de materiales que puedan deteriorar su superficie.