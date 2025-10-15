Radio Haro – Cadena Ser.

Los investigadores jarreros José Antonio Oteo e Isidro Aguillo reconocidos de nuevo entre los más influyentes del mundo según el Ranking de Stanford de 2025

15 octubre, 2025
El “Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists” destaca a los investigadores que se encuentran en el rango del 2% superior más citados a nivel mundial en sus campos científicos. Este ranking se basa en diversos criterios, como la cantidad y calidad de las publicaciones científicas, así como la frecuencia con la que éstas son citadas por otros investigadores. Esta clasificación ha alcanzado un gran prestigio internacional, siendo la de este año su octava edición.

El Dr. José Antonio Oteo es Viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias del Gobierno de La Rioja y ha desarrollado su investigación en el Hospital Universitario San Pedro y el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR). El Dr. (hc) Isidro Aguillo desarrolla su actividad científica en el CSIC desde hace más de 30 años y es el vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

