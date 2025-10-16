Noemí Manzanos reconoce el papel esencial de las mujeres riojanas que “cultivan, emprenden, elaboran y mantienen vivos nuestros pueblos”

Ha reiterado, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el compromiso del Gobierno de La Rioja para seguir trabajando en el reto de garantizar la igualdad de oportunidades.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha agradecido el “papel esencial y protagonista” que desempeñan a diario agricultoras, ganaderas, emprendedoras, elaboradoras y artesanas para impulsar el desarrollo económico y social en el entorno rural riojano.

“Trabajan, cultivan, ponen en marcha proyectos y negocios, elaboran y mantienen vivos nuestros pueblos”, ha reivindicado Manzanos con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, en el que ha reiterado el firme compromiso del Gobierno de La Rioja de seguir apoyando políticas y actuaciones que “visibilicen y reconozcan cuál es su aportación” para avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades.

La consejera ha realizado estas declaraciones durante una visita que ha realizado a la explotación de la agricultora profesional, Berta Valgañón, en Cuzcurrita del Río Tirón, “un ejemplo del esfuerzo y la implicación de las mujeres rurales riojanas”, y en la que ha estado acompañada por el director general de Desarrollo Rural, David Martín.

Berta Valgañón, viticultora con raíces, como ella misma se define, asentada en La Rioja Alta, decidió coger el testigo de la explotación familiar, trabajando en sus viñedos centenarios donde cultiva en ecológico y cuenta con bodega propia en la que elabora sus vinos. Desde que se incorporó a la actividad agraria, esta ingeniera y también enóloga, ha apostado por la mejora continua de su proyecto personal invirtiendo en la modernización de su explotación.

En los últimos 15 años, el número de mujeres al frente de una explotación agraria riojana ha crecido un 8%, “una tendencia positiva que nos anima a continuar apostando por la puesta en marcha de medidas y ayudas que faciliten su acceso al sector agrario”, ha destacado la consejera. La Rioja cuenta con 67 explotaciones registradas en la modalidad de titularidad compartida, una cifra que la sitúa entre las comunidades autónomas con mayor número de explotaciones acogidas a esta figura, que busca promover la incorporación de la mujer en la actividad agraria y equiparar sus derechos y obligaciones a los de sus cónyuges.

Pacto por la Igualdad de la Mujer Rural

Noemí Manzanos ha recordado que hace un año, en el marco de esta misma efeméride, el Gobierno de La Rioja impulsó el ‘Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural en La Rioja’. “Es el momento de seguir sumando esfuerzos para consolidar políticas y actuaciones que reconozcan el papel de las mujeres rurales y las apoyen en cada una de las iniciativas y proyectos”, ha recalcado la consejera, quien ha realizado un llamamiento para incorporar nuevas asociaciones y entidades porque “todas las aportaciones son necesarias”.

Este pacto es documento abierto y vivo que compromete a todos los firmantes para alcanzar de forma conjunta una serie de metas que ayuden a visibilizar y fomentar la aportación de las mujeres rurales a la economía productiva y social de los municipios, con el reto de eliminar la brecha existente en el ámbito rural.

La Consejería de Agricultura, según ha avanzado Manzanos, ha estado trabajando también en la puesta en marcha de una iniciativa que pretende facilitar a las mujeres herramientas de formación y creación de redes profesionales, con el fin de mejorar su competitividad en el mercado laboral y promover proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo económico y social en el entorno rural riojano.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja ha lanzado la campaña ‘Mujeres que cultivan’ que reconoce a las mujeres rurales como “agentes clave del presente y futuro del medio rural riojano”, ya que con su trabajo están contribuyendo al desarrollo sostenible, la innovación y a la lucha contra la despoblación, asegurando así el futuro del territorio. De este modo, se invita también a la sociedad riojana hacia el medio rural con gratitud y respeto, valorando la fuerza y la dedicación de quienes residen y trabajan en él.