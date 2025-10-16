La apicultura ecológica centra un taller en el colegio Sagrados Corazones de Santo Domingo de la Calzada

La directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha participado, junto al vicepresidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (CPAER), Íñigo Torres, en uno de los talleres del programa ‘Aula Bio’ que se ha celebrado en el colegio Sagrados Corazones de Santo Domingo de la Calzada.

La apicultura ha centrado la actividad que han realizado los alumnos y profesores del centro calceatense con el apicultor y elaborador ecológico Jesús Llaría, que lleva años apostando por mantener la tradición apícola y una producción de miel artesana, natural y ecológica.

El programa eco-educativo ‘Aula Bio’, que arrancó el pasado 29 de septiembre en Logroño con el respaldo de las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente; y la de Educación y Empleo, llegará en este curso a un millar de alumnos de sexto de Primaria de una veintena de 22 centros educativos de La Rioja. En los diferentes talleres se dan a conocer las características y los beneficios de los alimentos ecológicos para que los escolares aprendan a diferenciarlos de los convencionales e identificar su etiqueta.

Con esta iniciativa, el CPAER reafirma su compromiso con la sociedad riojana, acercando a los colegios los beneficios de una alimentación consciente y saludable, y fomentando en las nuevas generaciones una cultura de respeto hacia medio ambiente y la producción ecológica. En este sentido, el programa ‘Aula Bio’ es una de las actuaciones con las que el Consejo participa en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS La Rioja).