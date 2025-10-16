El Gobierno de La Rioja celebra el Día Internacional del Paisaje con dos rutas interpretativas en Munilla y Cervera del Río Alhama

Las actividades de ‘Pasea La Rioja’ servirán de inicio para la programación de otoño bajo el lema ¡Este otoño nos adentramos en los bosques!

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, celebra este fin de semana el Día Internacional del Paisaje, con varias propuestas especiales que buscan sensibilizar sobre el valor del paisaje como elemento esencial para el bienestar individual y colectivo.

En el año en el que se ha aprobado la primera Ley del Paisaje de La Rioja, desde el Ejecutivo riojano se quiere poner un especial énfasis en la aplicación de la nueva norma con la que se busca reconocimiento, protección, gestión y ordenación del paisaje. La ley defiende todos los paisajes de la comunidad autónoma desde una visión medioambiental y en equilibrio con los intereses socioeconómicos, ofreciendo protección y garantía frente a proyectos que puedan tener un impacto irreversible en el territorio. Esta norma, en sintonía con la conmemoración de este Día Internacional, persigue la defensa y protección de la singularidad del territorio.

Aunque el Día Internacional del Paisaje se celebra oficialmente el 20 de octubre, ‘Pasea La Rioja’ lo conmemora durante el fin de semana con tres actividades que invitan a descubrir y disfrutar del paisaje riojano desde distintas perspectivas. El sábado, 18 de octubre, se celebrará ‘Paseando por Mansilla, un paisaje de altura’ un paseo interpretativo de la mano del alcalde de Mansilla, que hará ver y sentir el paisaje de una forma diferente, en un entorno tan privilegiado como lo es el Alto Najerilla.

El domingo, 19 de octubre, continuará la celebración con una doble propuesta. Por un lado, la oportunidad de descubrir y recorrer el paisaje del Camino verde del Alhama a través de la actividad, ‘Paisaje 3D. Ruta interpretativa por el Camino verde del Alhama’, en plena Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Un recorrido que permitirá aprender a leer el paisaje utilizando los mapas como herramienta de conocimiento del medio.

Por otro, la actividad desde Brieva de Cameros ‘Entre buitres en el Alto Najerilla: ¡la dispersión está en marcha!’, centrada en la observación y divulgación del proyecto de reintroducción Monachus, impulsado por GREFA con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Una oportunidad única para conocer el proyecto, los valores naturales del Alto Najerilla y observar a los buitres alimentándose en libertad.

‘Pasea La Rioja’: una nueva temporada para para disfrutar y descubrir los espacios naturales

Bajo el lema ‘¡Este otoño nos adentramos en los bosques!’, la campaña ofrecerá 16 actividades gratuitas desde este fin de semana hasta el 13 de diciembre, con un total de 400 plazas disponibles. La programación incluye paseos interpretativos, Rutas del Silencio y actividades temáticas, pensadas para ofrecer alternativas para todos los públicos.

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje ha diseñado la oferta con varios objetivos. Por su parte, consolidar la presencia de ‘Pasea La Rioja’ como una alternativa de ocio para residentes y visitantes, que combina el disfrute del medio natural con el conocimiento del territorio, sus paisajes y sus valores.

También, continuar la colaboración con entidades y empresas del ámbito ambiental. Destacando así la participación de Silvestres Ezcaray, que propone ‘Los colores del otoño en los bosques de la Sierra de la Demanda riojana’, un paseo interpretativo por el Valle del Turza, que permitirá conocer los espacios naturales de la Sierra de la Demanda riojana.

Las últimas Rutas del Silencio del año

La programación otoñal también servirá para concluir la temporada de las Rutas del Silencio de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, con tres citas muy esperadas: Zarzosa, Santa Engracia y el Carrascal de Villarroya. A través de estas rutas guiadas, los participantes podrán escuchar y disfrutar del paisaje sonoro de los ecosistemas riojanos: la berrea del ciervo y el canto de aves forestales en Zarzosa; los sonidos nocturnos y el cárabo común en Santa Engracia; y los vuelos y vocalizaciones del águila real en Villarroya.

La información detallada de todas las actividades relativa a fechas, horarios, puntos de encuentro, tipo de recorrido y recomendaciones está disponible en la web https://pasea.larioja.org/ donde se puede realizar ya la reserva de las mismas.

También se pueden resolver dudas a través del teléfono 608 3393 19. Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa puesto que las plazas son limitadas.