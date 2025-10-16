Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
Una mujer sufre un atropello en la calle San Fernando en Nájera

Por Radio Haro
16 octubre, 2025
Hospital San Pedro

Un particular alerta a SOS Rioja del atropello de una mujer en la Calle San Fernando de Nájera. Se moviliza a Policía Local y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. La herida es evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

