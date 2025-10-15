El jarrero Juan Francisco Mielgo Ayuso su suma a la lista de investigadores más influyentes del mundo según el Ranking de Stanford de 2025
Es profesor titular de la Universidad de Burgos e investigador en el área de Ciencias de la Salud.
