EVALARRA construcciones, Premio AREF a la Empresa Familiar del Año 2025

El galardón se entregará el 3 de diciembre en el Teatro Cervantes de Arnedo, municipio origen del anterior premiado, Jimenez Movilidad.

El Jurado del Premio a la Empresa Familiar de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) ha decidido otorgar el Premio AREF a la Empresa Familiar del Año 2025 a Evalarra construcciones.

Este galardón, que se concede anualmente desde 2003 a una única empresa, reconoce la utilidad y resiliencia de las empresas familiares, verdadero motor de la economía riojana. Con él, se pone en valor la valentía de las familias empresarias para generar riqueza y empleo, manteniendo unos valores fuertemente comprometidos con la sociedad.

En esta edición, el jurado valoró 13 candidaturas de empresas familiares riojanas —nueve de ellas socias de AREF— y, tras un proceso de votaciones en dos vueltas, resultó ganadora Evalarra construcciones.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 3 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en el Teatro Cervantes de Arnedo, por ser este municipio el origen del anterior premiado, Jimenez Movilidad. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Arnedo, contará con la asistencia de los socios de AREF, así como de la alcaldesa Rosa Herce y del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Sobre Evalarra. Aunque la sociedad se constituyó en 1981, su historia se remonta a 1928, cuando la familia Bravo Beotegui comenzó su actividad de albañilería y cantería en Alesanco. Tras dos décadas de aprendizaje en San Sebastián, José Eladio regresó a La Rioja y, junto a su primo Cecilio, fundó Evalarra SL, dando inicio a una aventura empresarial con una misión clara: construir con calidad, fiabilidad y cercanía.

Bodegas y reputación. Las primeras obras consolidaron el sello Evalarra: atención al detalle y escucha activa al cliente. El gran impulso llegó con la construcción de su primera bodega, Muriel, un proyecto ambicioso que reforzó la alianza entre José Eladio y Cecilio. Desde entonces, Evalarra se ha convertido en un referente en construcción de bodegas, colaborando con nombres emblemáticos del sector.

Con la llegada de las nuevas generaciones, Evalarra se centra en un nuevo reto: dar el paso decisivo hacia la profesionalización. La empresa impulsa un modelo de gestión que mira al futuro con la excelencia y los valores como guía.

La compañía ha evolucionado desde sus orígenes en La Rioja hacia un modelo de trabajo que combina calidad técnica, fiabilidad y cercanía humana, acompañando a sus clientes allí donde desarrollan sus proyectos. Así, Evalarra ha ampliado su presencia a las provincias limítrofes, exportando un modo de construir basado en la colaboración y la confianza.

Cerca de cumplir cinco décadas, Evalarra mantiene viva su esencia: construir con rigor, cuidar el detalle y respetar la palabra dada. Pero también mira adelante, convencida de que la construcción del mañana se apoya en el desarrollo de las personas, la confianza con los clientes y los valores compartidos.

Evalarra pertenece a AREF desde 2023.

Sobre el Premio AREF a la Empresa Familiar

El Jurado del Premio está constituido por la presidenta de AREF, Carlota González (Grupo Rafael González, Végola), y la Junta Directiva: Carlos Lagunas (vicepresidente, Conservas El Cidacos), Sonia Martínez (Lácteos Martínez), Diego Ochoa (Santos Ochoa), Eduardo Blanco (Coblansa) y Esmeralda Iturriaga (Gaimo). Asisten también con derecho a voto Florencio Nicolás (Cámara de Comercio), Carlos del Rey (FER), Maribel Vicario (Club de Marketing) y Alberto Marín (Colegio de Economistas de La Rioja).

Desde su primera edición, concedida a Embutidos Palacios en 2003, el premio ha recaído en empresas como Conservas Cidacos, López de Heredia Viña Tondonia SA, Barpimo, Grupo Hergar, Arluy, Electra Autol, Restaurante Echaurren, Tuc-Tuc, IMEL, Bodegas Vivanco, Lácteos Martínez, Grupo Pancorbo, Martínez Somalo, Bodegas Muga, Grafometal, Cartonajes Santorromán, Royo Operador Logístico, Ruiz de la Torre y Jimenez Movilidad.

AREF en cifras La AREF, fundada en 1996, agrupa actualmente a 59 empresas familiares riojanas que suponen el 15,7% del PIB regional y emplean a más de 3.390 personas. En 2021, sus activos totales alcanzaron 1.252,4 millones de euros y contribuyeron al bienestar social con más de 86,65 millones de euros de beneficios.