El Ayuntamiento de Haro aprueba la licitación urgente para la renovación integral del alumbrado de sus centros históricos y recursos turísticos municipales

El Ayuntamiento de Haro licita por vía urgente la renovación del alumbrado en centros históricos y recursos turísticos con un presupuesto de 222.492 euros para mejorar la eficiencia. El proyecto busca un ahorro energético significativo y se financiará parcialmente con fondos del plan de recuperación y resiliencia.

El Ayuntamiento de Haro ha aprobado la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante tramitación urgente, para la Obra de Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Público de Centros Históricos y Recursos Turísticos Municipales. Esta actuación estratégica, que busca un significativo ahorro energético y una mejora en la puesta en valor del patrimonio municipal, cuenta con un presupuesto total de 222.492,27 euros (IVA incluido).

La obra tiene como objetivo fundamental modernizar las actuales luminarias en los centros históricos y áreas de interés turístico del municipio, transformándolas en instalaciones de alta eficiencia energética.

Este cambio se espera que conlleve:

Ahorro y Eficiencia: Una importante reducción del consumo energético municipal.

Mejora Patrimonial: Un realce en la iluminación de los recursos turísticos y del patrimonio inmueble.

Sostenibilidad: La contribución a la imagen de La Rioja como una región comprometida con la sostenibilidad.

El proyecto está enmarcado dentro de las medidas de eficiencia energética y se financia parcialmente a través de subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.