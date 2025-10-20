Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Ayuntamiento de Haro inicia las obras de mejora de climatización e iluminación del Museo del Torreón

Por Radio Haro
20 octubre, 2025
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro ha aprobado el inicio del expediente de contratación de las obras de adecuación de las instalaciones de climatización, ventilación e iluminación del Museo del Torreón, con un presupuesto total de 830.994,42 euros (IVA incluido).

El proyecto, redactado por Samaniego Arquitectos S.L.P., tiene como objetivo modernizar las infraestructuras técnicas del edificio para garantizar un mayor confort climático, mejorar la eficiencia energética y optimizar la conservación de las piezas y exposiciones que alberga el museo.

Dada la necesidad y urgencia de la intervención, el procedimiento se tramitará por vía urgente, lo que permitirá acelerar su ejecución y minimizar el impacto sobre la actividad cultural del espacio.

La alcaldesa afirma que “el Museo del Torreón es uno de los principales referentes patrimoniales y culturales de Haro y La Rioja, por lo que esta actuación supone un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por preservar y poner en valor su patrimonio histórico, además de avanzar hacia instalaciones más sostenibles y accesibles”.

