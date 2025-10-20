Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El PP de Santo Domingo de la Calzada lamenta el fallecimiento de Jesús Cañas

Por Radio Haro
20 octubre, 2025
El político calceatense formó parte de los treintaydosantes, las 32 personas que participaron en la elaboración del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

