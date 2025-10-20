El PP de Santo Domingo de la Calzada lamenta el fallecimiento de Jesús Cañas
El político calceatense formó parte de los treintaydosantes, las 32 personas que participaron en la elaboración del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
