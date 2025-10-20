Los bomberos sofocan el incendio registrado en una nave en Huércanos

Comunica un particular el incendio de una nave en la calle Palomar de Huércanos. Desde SOS RIOJA se movilizan Recursos Sanitarios del Servicio de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.

No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado a mobiliario, plásticos y basura que había en el interior de la misma.