Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Ezcaray, entre los mejores pueblos turísticos del mundo

Ezcaray, entre los mejores pueblos turísticos del mundo

Por Radio Haro
20 octubre, 2025
Lo destaca el Ayuntamiento de la villa en sus redes sociales: “Ezcaray ha sido reconocido oficialmente como “Best Tourism Village 2025” por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

El alcalde, Diego Bengoa de la Cruz, ha recogido el galardón en Huzhou City (China), en nombre de todos los vecinos que hacen de Ezcaray un ejemplo de turismo sostenible, hospitalidad y respeto por nuestras raíces.

Este reconocimiento refuerza el compromiso del municipio con un modelo de turismo responsable, que protege nuestro entorno, impulsa la economía local y mantiene viva nuestra identidad”, concluyen.

Etiquetasezcaray
