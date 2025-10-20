“Agridulce” participación del Club de Tiro Rioja Alta en el Campeonato de España de Recorridos de Tiro

Se ha celebrado en Las Gabias (Granada) el Campeonato de España de Recorridos de Tiro, “una modalidad donde el Club de Tiro Rioja Alta ha ido consiguiendo podios a lo largo de la temporada, donde había posibilidades de nuevos éxitos

La prueba se ha desarrollado a lo largo de dos días, entre el 18 y el 19 de octubre, con 20 ejercicios y más de 400 deportistas de toda España.

El club jarrero participaba con dos equipos y 8 deportistas, cuatro por equipo, dos disciplinas Pistola Producción y Pistola Producción Optics.

Se esperaban buenos resultados que no han llegado, la mejor clasificación por equipos se ha conseguido en ambas disciplinas en cuarto puesto, muy alejado de las expectativas.

Por otro lado a nivel individual, el mejor clasificado ha sido Gustavo Nicolás que ha finalizado en 8º posición en pistola Producción, uno de sus mejores resultados pero que sin posibilidad de aupar al resto del equipo. Es un agridulce final para una temporada plagada de éxitos.

El próximo mes se cerrará también la temporada local con otra prueba en Pradosalobre y entraremos en la temporada alta del aire comprimido”.