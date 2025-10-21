Aprobada la renovación del convenio para atender el déficit de explotación de la línea de transporte Logroño-Nájera

Esta medida se enmarcan dentro de la política del Ejecutivo regional que considera prioritario disponer de una red de transporte que llegue a todos los municipios de La Rioja y satisfaga las necesidades de movilidad de los ciudadanos en condiciones de igualdad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la adenda que renueva el convenio con la empresa concesionaria del transporte de viajeros de la línea Logroño-Nájera para compensar el déficit de explotación de 2025.

El objetivo de este acuerdo se enmarca dentro de la política del Ejecutivo regional que considera prioritaria la realización de actuaciones para arbitrar una red de transporte que llegue a todos los municipios de La Rioja satisfaciendo la movilidad de los habitantes en condiciones de igualdad.

El Ejecutivo regional actualiza el convenio firmado con la empresa Riojana de Autocares S.L., por lo recibirá 441.608,06 euros en compensación por el déficit de explotación de la ruta Logroño-Nájera. La adenda tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La subvención está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación para el periodo 2024-2026.