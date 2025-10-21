Ferrer Ferrán dirigirá a la Banda de Música de San Asensio en un concierto que girará en torno al vino

Desde el Ayuntamiento de San Asensio informan del concierto que se celebrará el próximo sábado 25 de octubre a las 19:00 horas en el nuevo edificio multiusos.

“Este año contaremos con la presencia del prestigioso maestro valenciano Ferrer Ferrán, músico, director y compositor de reconocido prestigio internacional. Sus obras han sido interpretadas en los cinco continentes y galardonadas por la crítica especializada.

La relación entre la Banda de Música de San Asensio y el maestro Ferrer Ferrán nació tras el concierto benéfico de Santa Cecilia del pasado año, cuyos fondos fueron destinados a la Banda de Paiporta, afectada por la DANA. En agradecimiento, el maestro nos dedicó su pasodoble “El pueblo salva al pueblo”, gesto que selló un vínculo que ahora culmina con su esperada visita a nuestro municipio.

Durante el fin de semana, el maestro participará en diversas actividades culturales y de convivencia con nuestros vecinos, conociendo nuestro patrimonio, bodegas y tradiciones. El acto central será el concierto del sábado, que tendrá como hilo conductor uno de los grandes emblemas de nuestra tierra: el vino. Concierto gratuito y para todos los públicos.

Bajo la batuta de Ferrer Ferrán, la Banda interpretará obras compuestas por el propio maestro, inspiradas en los paisajes, aromas y celebraciones del vino. Será una cita muy especial, donde se unirán nuestras dos pasiones: la música y el vino”.