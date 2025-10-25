La 18 Carrera Entre Viñedos, Memorial Jose Antonio Aguado reunirá el 26 de octubre a un millar de corredores

La prueba deportiva, que se celebra en Cenicero, este año estrenara el nuevo circuito. Se sortearán de nuevo cuatro bicicletas Mérida entre todos los inscritos. También se repite la marcha que tan buena acogida tuvo la pasada edición.

La 18 Carrera Entre Viñedos, Memorial Jose Antonio Aguado que se celebrará el domingo 26 de octubre en Cenicero, a partir de las 11 horas, reunirá a un millar de corredores. Hay novedades con respecto a la edición de 2024. En concreto, el Club Maratón Rioja, organizador de esta cita deportiva, ha modificado el circuito de la carrera. El año pasado no se pudo realizar debido a las lluvias previas que dejaron impracticables varios caminos del recorrido.

El atractivo de la carrera, de 11,450 kilómetros, reside en la singularidad del recorrido, ya que discurre por caminos agrícolas en buen estado, con vistas a los viñedos. Un escenario especial que hace que quien la corre, repita. Los organizadores de la carrera han fijado un tiempo máximo para completar el recorrido de una hora y media.

Se pueden realizar Inscripciones presenciales: el 25 de octubre durante la recogida de dorsales en el Centro de Cultura de Cenicero, de 18:00 a 20:00. Precio de 30€, lugar en el que se recogerán también los dorsales.

SORTEO DE CUATRO BICICLETAS

En esta edición de 2025 se sortearon nuevamente cuatro bicicletas Merida, que el Club Maratón Rioja sorteará entre todos los inscritos de la 18 Carrera Entre Viñedos en colaboración con Pasión Ciclista. Será imprescindible que los afortunados o las afortunadas se encuentre en la zona de podio durante la entrega de trofeos, momento en el que se dará a conocer el nombre de los ganadores y presente su DNI, pasaporte o carné de conducir, con su respectivo dorsal, para poder recogerlas.

Habrá, además, otros sorteos entre los participantes. Personal de la organización comunicará el emplazamiento del listado con los premios y sus correspondientes números ganadores. Deberán, también, mostrar su dorsal y acreditar su identidad mediante DNI, pasaporte o carné de conducir.

TROFEOS

La entrega de trofeos está prevista para las 13 horas. Se entregarán los siguientes trofeos:

• A los tres primeros corredores en cruzar la línea de meta (masculinos y femeninos)

• A los tres primeros clasificados SÉNIOR (masculinos y femeninos)

• A los tres primeros clasificados de cada una de las categorías de MASTER (masculinos y femeninos)

• Al primer corredor local (masculino y femenino)

• Al club de la Comunidad Autónoma de La Rioja que más corredores inscriba (sin contar al Club Maratón Rioja)

• Al club de fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja que más corredores inscriba.

Asimismo, se han establecido las siguientes categorías:

(Todas las edades se consideran el día de la carrera)

SENIOR: Entre 18 y 34 años (femenino y masculino)

F35 y M35: Entre 35 y 39 años

F40 y M40: Entre 40 y 44 años

F45 y M45: Entre 45 y 49 años

F50 y M50: Entre 50 y 54 años

F55 y M55: Entre 55 y 59 años

F60 y M60: Entre 60 y 64 años

F65 y M65: De 65 años en adelante

Un corredor podrá acumular más de un trofeo.

CARRRA INFANTIL Y MARCHA

Como en la edición anterior habrá marcha y carrera infantil.

La marcha realizara el mismo recorrido que la carrera y saldrá a las 10:00.

La carrera infantil, con un recorrido de 1 Km dará comienzo a las 10:15.

Ambas pruebas tendrán su salida desde Plaza de España de Cenicero, frente a la iglesia de esta localidad riojana.

WINE PARTY

Al terminar la carrera y la marcha celebramos la “Wine Party”. Los participantes y sus acompañantes podrán disfrutar de un rico bollo preñado y vino de Rioja de Bodegas Marqués de Cáceres, Bodegas Riojanas y Finca Valpiedra.

