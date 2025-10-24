AUDIO | Los vecinos de Haro en contra del censo de ADN canino no descartan convocar una concentración y una reunión con la alcaldesa

Vecinos de Haro has registrado en el Ayuntamiento 761 firmas recogidas contra la campaña del censo de ADN canino. “Duplicidad en la identificación, dudas jurídicas y un elevado coste económico hacen cuestionable el sistema de ADN canino. El control de las heces en la vía pública debe basarse en la responsabilidad y la educación ciudadana, no en medidas punitivas ineficaces”, señalan.

“Si el Ayuntamiento quiere mejorar la convivencia y el civismo, debe invertir en educación, campañas de sensibilización y presencia inspectora, no en medidas recaudatorias ni tecnológicamente inviables”.

El colectivo recuerda que la actual ordenanza municipal “ya contempla sanciones por no recoger las heces, por lo que la creación de un registro genético no aporta ningún valor añadido en materia de civismo ni de bienestar animal”.