SUBSIERRA y CORPINNAT celebran una cata inédita en Bilbao

La Torre Iberdrola de Bilbao ha acogido la Cata de Territorios, un encuentro profesional que ha reunido por primera vez a las bodegas de la Asociación SUBSIERRA, procedentes de Rioja Alavesa y Rioja Alta, junto a las elaboradoras de espumosos de CORPINNAT, marca colectiva del Penedès.

El evento ha despertado gran expectación entre profesionales del sector, prensa y restauradores, que han acudido para conocer y catar más de medio centenar de vinos que reflejan el compromiso de ambos territorios con la viticultura ecológica, la sostenibilidad y la autenticidad.

El acto inaugural ha estado presidido por Juan Luis Cañas, presidente de SUBSIERRA, y Pere Llopart, presidente de CORPINNAT, acompañados por la Consejera de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Amaia Barredo.

También han estado presentes la Presidenta del Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja, Raquel Pérez, el Director de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, David Fernández, y Nora Beltrán, Directora General de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, entre otras autoridades.

Durante la inauguración, Juan Luis Cañas ha destacado la diferenciación del territorio SUBSIERRA, ubicado en la margen izquierda del río Ebro hasta la Sierra de Cantabria, así como “los valores que nos unen hoy, como la calidad, la excelencia, la sostenibilidad y la defensa del territorio”, ha dicho.

Por su parte, Pere Llopart ha subrayado “la importancia de preservar el territorio y continuar con la autoexigencia que define a esta marca colectiva nacida en el corazón del Penedés, como refleja el compromiso de uso de uvas ecológicas cosechadas a mano y la vinificación en la propiedad”.

La consejera Amaia Barredo ha señalado que “las bodegas de SUBSIERRA tienen la voluntad de hacer identidad y trabajar por la autenticidad y la excelencia. Su apuesta por la conversión a lo ecológico y el trabajo orientado a la sostenibilidad es clave para el futuro del sector vitivinícola. Unos valores que el Gobierno Vasco también comparte y que va a seguir reivindicando”.

Después de las intervenciones institucionales, la jornada ha continuado con una gran cata compartida, donde vinos y espumosos han sido el punto de encuentro entre las bodegas y el público asistente.

La jornada ha puesto de manifiesto la voluntad de colaboración entre territorios que comparten una misma visión de futuro para el vino: ligada al origen, la sostenibilidad y la calidad.

Sobre SUBSIERRA

SUBSIERRA es una asociación formada por nueve bodegas familiares de Rioja Alavesa y Rioja Alta que trabajan bajo certificación ecológica y un mismo compromiso: poner en valor los viñedos de altura, la sostenibilidad y el territorio.

Sobre CORPINNAT

Corpinnat es una marca colectiva del Penedès que reúne a elaboradores bajo uno de los reglamentos más exigentes del mundo del vino, garantizando una viticultura ecológica, vendimia manual, precios justos para el viticultor y la elaboración íntegra en bodega, representando la excelencia de los espumosos de origen.