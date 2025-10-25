Radio Haro – Cadena Ser.

Una mujer herida de 35 años en la colisión de un camión y un turismo en Cenicero

Por Radio Haro
25 octubre, 2025
Hospital San Pedro

Un particular comunica a SOS RIOJA la colisión de un camión y un coche a la altura del KM-107,500, dirección Zaragoza, de la AP-68, término municipal de Cenicero. Como consecuencia del siniestro es trasladada una mujer de 35 años al Hospital San Pedro.

