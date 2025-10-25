Avarca de Menorca se lleva los tres puntos de El Ferial por la vía rápida (0-3)

“El conjunto de Bep Llorens doblegó a OCISA Haro Rioja Vóley en tres claros sets. Las jarreras salvaron dos bolas de set en el primer parcial pero la pegada de Laura Pascua decantó finalmente el parcial, sentando las bases para el dominio siguiente. Camila Hiruela y Samira Sulser acompañaban a la colombiana para no dar opción al bloque de Esther López, que tuvo en Mariangel Vivas a su jugadora más destacada”. El conjunto azul piensa en el estreno europeo del jueves, en el Frontón de El ferial, anunció la alcaldesa Guadalupe Fernández, en RADIO HARO.

(Foto: Real Federación Española de Voleibol)