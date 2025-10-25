Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Últimas noticias
Avarca de Menorca se lleva los tres puntos de El Ferial por la vía rápida (0-3)

Avarca de Menorca se lleva los tres puntos de El Ferial por la vía rápida (0-3)

Por Radio Haro
25 octubre, 2025
46
0

“El conjunto de Bep Llorens doblegó a OCISA Haro Rioja Vóley en tres claros sets. Las jarreras salvaron dos bolas de set en el primer parcial pero la pegada de Laura Pascua decantó finalmente el parcial, sentando las bases para el dominio siguiente. Camila Hiruela y Samira Sulser acompañaban a la colombiana para no dar opción al bloque de Esther López, que tuvo en Mariangel Vivas a su jugadora más destacada”. El conjunto azul piensa en el estreno europeo del jueves, en el Frontón de El ferial, anunció la alcaldesa Guadalupe Fernández, en RADIO HARO.

(Foto: Real Federación Española de Voleibol)

Compartir:
Etiquetasharo rioja voley
Noticia anterior

Una mujer herida de 35 años en ...

Siguiente noticia

Comienzan los trabajos de limpieza y restauración ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible