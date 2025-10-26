Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Comienzan los trabajos de limpieza y restauración del Monumento al Peregrino en Santo Domingo

Comienzan los trabajos de limpieza y restauración del Monumento al Peregrino en Santo Domingo

Por Radio Haro
26 octubre, 2025
147
0

Una de las esculturas más representativas del patrimonio urbano de la ciudad y símbolo del Camino de Santiago a su paso por la localidad.

El Monumento al Peregrino, ubicado en la Plaza de San Francisco, “constituye un homenaje a todos los caminantes que, desde hace siglos, recorren esta ruta jacobea. Su restauración responde al compromiso municipal de preservar y poner en valor el patrimonio histórico-artístico de Santo Domingo de la Calzada, reforzando su atractivo cultural y turístico.

Los trabajos que van a ser llevados a cabo por Decoraciones Hermanos Aceña C.B., adjudicados por un importe de 3.170,20 euros (IVA incluido) consisten en una limpieza con presión de agua para eliminar la suciedad superficial acumulada por el paso del tiempo. Posteriormente, se aplicará un limpiador detergente concentrado al agua especialmente formulado para tratar humedades, salitre, mohos, verdín y microorganismos. Finalmente, se procederá a consolidar la piedra con silicato mineral transparente altamente transpirable, garantizando así su protección y conservación a largo plazo.

Estas actuaciones van a ser ejecutadas bajo criterios de intervención mínima y respeto por los materiales originales, siguiendo las recomendaciones técnicas en materia de conservación.

Óscar Reina ha destacado que el Monumento al Peregrino es un emblema para nuestra ciudad y un punto de referencia para miles de peregrinos que pasan cada año por Santo Domingo de la Calzada. Con esta intervención, aseguramos que continúe siendo un símbolo de acogida, historia y tradición.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la preservación del legado histórico y artístico de Santo Domingo de la Calzada, manteniendo viva la identidad de la ciudad y su estrecha vinculación con el Camino de Santiago”.

Compartir:
Etiquetassanto domingo
Noticia anterior

Una mujer herida de 35 años en ...

Siguiente noticia

Localizado y rescatado un hombre de 53 ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible