Comienzan los trabajos de limpieza y restauración del Monumento al Peregrino en Santo Domingo

Una de las esculturas más representativas del patrimonio urbano de la ciudad y símbolo del Camino de Santiago a su paso por la localidad.

El Monumento al Peregrino, ubicado en la Plaza de San Francisco, “constituye un homenaje a todos los caminantes que, desde hace siglos, recorren esta ruta jacobea. Su restauración responde al compromiso municipal de preservar y poner en valor el patrimonio histórico-artístico de Santo Domingo de la Calzada, reforzando su atractivo cultural y turístico.

Los trabajos que van a ser llevados a cabo por Decoraciones Hermanos Aceña C.B., adjudicados por un importe de 3.170,20 euros (IVA incluido) consisten en una limpieza con presión de agua para eliminar la suciedad superficial acumulada por el paso del tiempo. Posteriormente, se aplicará un limpiador detergente concentrado al agua especialmente formulado para tratar humedades, salitre, mohos, verdín y microorganismos. Finalmente, se procederá a consolidar la piedra con silicato mineral transparente altamente transpirable, garantizando así su protección y conservación a largo plazo.

Estas actuaciones van a ser ejecutadas bajo criterios de intervención mínima y respeto por los materiales originales, siguiendo las recomendaciones técnicas en materia de conservación.

Óscar Reina ha destacado que el Monumento al Peregrino es un emblema para nuestra ciudad y un punto de referencia para miles de peregrinos que pasan cada año por Santo Domingo de la Calzada. Con esta intervención, aseguramos que continúe siendo un símbolo de acogida, historia y tradición.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la preservación del legado histórico y artístico de Santo Domingo de la Calzada, manteniendo viva la identidad de la ciudad y su estrecha vinculación con el Camino de Santiago”.